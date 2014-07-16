ماريو كيمبس: الفيفا يعامل سواريز كـ"مجرم همجي"

أعرب ماريو كيمبس، الأسطورة الأرجنتيني، الفائز بكأس العالم 1978، عن رفضه للعقوبة التي أوقعها الاتحاد الدولي على لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، مبيناً أن الأوروغواني ليس "مجرماً" ليتم معاقبته بـ9 مباريات وإيقاف 4 أشهر.

وقال كيمبس في مقابلة مع إذاعة "ماركا" الاسبانية، صباح اليوم: "لا أستطيع تفسير ذلك، إنها مجرد عضّة، صحيح أنه أمر غير مألوف داخل الملعب، لكن لويس ليس مجرماً أو لصاً ليعاقب بهذه العقوبة القاسية" وتابع: "الرجل لم يسرق شيئاً، إنه مجرد شاب عنيد، يفعل ذلك للمرة الثالثة في مسيرته الرياضية. برأيي أن العقوبة بإيقافه لـ9 مباريات تكفي، وليس من المفترض أن يعاملونه كمجرم همجي يذهب الى الملعب ليسبب الدمار".

وتحدث كيمبس عن نهائي كأس العالم الأخير الذي انتهى ألمانياً، ويقول:" كانت الأرجنتين أفضل منهم بكثير، لكننا سقطنا بالأمتار الأخيرة، ليس لأننا سيئون مثلما يصور البعض، بل لأن المنتخب عانى من غياب المهاجم الهداف الذي يحرز الأهداف" وأضاف: "في كأس العالم لا أهمية للمستويات المذهلة، بل إن الحصول على اللقب هو الأهم، وهذا ما فعلته ألمانيا، سجلت هدفاً مباغتاً، بعد سوء طالع لازم الأرجنتينيين أمام المرمى".