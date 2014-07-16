يوفنتوس يغلق الباب أمام رحيل فيدال لمانشستر يونايتد

أكد جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي ليوفنتوس الإيطالي، أن أرتورو فيدال، سيبقى في صفوف الفريق، مبيناً أن "الملك أرتور" ليس للبيع على الإطلاق.

وقال ماروتا:" فيدال من أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق، وتواجده معنا يشعره بالسعادة"، وتابع: "أرتورو كتب التاريخ مع يوفنتوس، وهذا جعل بعض الأندية الكبيرة تبحث عنه بمبالغ كبيرة، لكن بعدما جلست معه مساء أمس تأكدت أن التشيلي يرغب بالبقاء معنا لوقت أطول".

وكان فيدال هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية التي تريد استقطابه، ومنها ريال مدريد، ومانشستر يونايتد، حيث طالب دافيد مويس، مدرب الأخير، قبل إقالته بالتعاقد مع أرتورو، وكذلك كان طلب لويس فان غال هذا الصيف.