يوفنتوس يعلن: اليجري مدربنا الموسم القادم

قال نادي يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم اليوم انه عين ماسيميليانو اليجري مدربا له خلفا لسلفه انطونيو كونتي الذي استقال بشكل مفاجيء أمس الثلاثاء.





وقال بطل ايطاليا عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "اليجري هو المدرب الجديد ليوفنتوس.. سيعقد مؤتمر صحفي في الساعة 1300 بتوقيت جرينتش."

وسبق لاليجري قيادة ميلان الايطالي خلفاً لكارلو انشيلوتي، وحقق معه بطولة الدوري موسم 2010 بعد غياب عن اللقب المحلي دام 6 أعوام، لكن مستويات الفريق تردّت في الموسمين الاخيرين، لتتم اقالته نهاية العام الماضي وتعيين كلارنس سيدروف بديلاً له.

