"التلاعب" يسقط قائد سيراليون و14 إدارياً

أعلنت سيراليون اليوم عن إيقاف إبراهيم كارغبو، قائد منتخبها الوطني لكرة القدم إضافة إلى 14 لاعبا وإداريا بعد شكوك بمحاولة التلاعب بنتيجة إحدى المباريات في التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية 2010.

واعتبرت وزارة الرياضة واتحاد كرة القدم في سيراليون أن الـ15 متهمون بتدبير التعادل السلبي مع جنوب إفريقيا في الجولة الثانية من التصفيات، في 21 يونيو 2008.

وجاء في بيان مشترك للوزارة والاتحاد: "لدينا معلومات موثوقة وذات صدقية تثبت التورط بهذا العمل غير الرياضي وغير الوطني" خلال التصفيات في العام 2008.

وأشارت معلومات إلى أن الموقوفين كانوا يعتزمون تدبير خسارة المباراة بنتيجة صفر-5، إلا أن رفض عدد من زملائهم أفشل مخططهم.