"نيويورك" يجبر تشافي على العودة إلى برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة والمنتخب الإسباني، بات في حيرة من أمره، بعد هدوء وتيرة المفاوضات بينه وبين نادي نيويورك سيتي الأميريكي، وأن اللاعب ربما يعود إلى تمارين فريقه الحالي الاستعدادية للموسم المقبل في يوم 24 من الشهر الجاري.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة عن مصدر مقرب من إدارة نيويورك، فإن الأخيرة كانت ترغب بأن يحضر تشافي إلى أميركا بأسرع وقت ممكن، لكنها تراجعت بشكل مفاجئ، لكونه مازال هناك مزيد من الوقت قبل انطلاق الدوري الأميركي في شهر مارس من العام الميلادي المقبل.

وبسبب تقدم العمر أو الإصابات، سيدخل برشلونة الموسم المقبل بدون قائديه الثلاثة، كارلوس بويول، الذي قرر الاعتزال بسبب الإصابة والانضمام الى الطاقم الإداري بالنادي، وفيكتور فالديس الذي قرر الرحيل بعيداً عن إسبانيا وتحديداً إلى موناكو الفرنسي، وتشافي هيرنانديز الذي لمح مراراً وتكراراً لرغبته بالرحيل من النادي، إلى قطر أو أميركا.