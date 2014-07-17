ديل بوسكي يؤكد: أنا باقٍ بمنصبي

يقول فيسنتي ديل بوسكي مدرب إسبانيا إنه يعتزم قيادة الفريق لبطولة أمم أوروبا 2016 بعد الحصول على مساندة الاتحاد الإسباني للعبة رغم الخروج المذل من الدور الأول لكأس العالم لكرة القدم في البرازيل.

وأنهى ديل بوسكي صمته بشأن مستقبله اليوم الخميس بالتأكيد على أنه سيبقى على رأس الجهاز الفني، وأن الفريق لا يحتاج إلى إصلاح شامل للمنافسة على لقب بطولة أوروبا بعد عامين.

وانتهت مسيرة إسبانيا الذهبية التي قادتها للفوز بكأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا 2008 و2012 بشكل مذل في البرازيل بخروجها من دور المجموعات بعد خسارتها لأول مباراتين أمام هولندا وتشيلي.

وأبلغ ديل بوسكي الصحافيين في إسبانيا "يمكننا تحقيق أشياء كثيرة أفضل معاً ونستطيع العودة إلى الطريق الصحيح. سنحاول الدفاع عن اللقب في بطولة أوروبا المقبلة."

وتابع "لا نحتاج إلى ثورة شاملة وبدلا من ذلك يتعين علينا مواصلة السير في نفس الطريق مع إجراء بعض التغييرات الطفيفة."

وتولى ديل بوسكي البالغ من العمر 63 عاما المسؤولية بعد فوز إسبانيا ببطولة أوروبا 2008 وينتهي تعاقده الحالي في 2016.

وقال ديل بوسكي "أجريت اتصالات مع الاتحاد خلال هذه الفترة الصعبة وأكدوا أن السنوات الست الماضية أهم من مباراتين سيئتين."

وتابع "يتعامل الاتحاد معي بإيجابية ويقدرون جهدي. نشعر أننا أقوياء وسوف نواصل عملنا كما فعلنا من قبل."

واستطرد "نخطط للمباريات قبلها بفترة طويلة ونعلم أننا سنحتاج للقيام ببعض التغييرات على الفريق كما فعلنا في السابق."