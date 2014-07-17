ديولوفيو: سأستغل ظروف نيمار وسواريز

يعتقد الإسباني الشاب جيرارد ديولوفيو مهاجم فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الفريق الكتالوني يمتلك حاليا أفضل خط هجوم في العالم، في ظل وجود الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سواريز.

ويعتبر ميسي عنصرا أساسيا في خط هجوم برشلونة لما يقرب من عقد من الزمان الآن، بينما انضم نيمار إلى الفريق في الصيف الماضي في صفقة كلفت النادي الإسباني ما يقرب من 86 مليون يورو، قبل أن يعزز برشلونة صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بضم المهاجم الأوروغواياني الدولي لويس سواريز.

ومن المتوقع أن يحصل ديولوفيو، الذي لعب في إيفرتون الإنجليزي في الموسم الماضي، على فرصة كبيرة لإظهار قدراته خلال استعدادات الفريق الكتالوني للموسم الجديد، في ظل غياب ميسي الذي حصل على راحة عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل، بالإضافة إلى نيمار الذي يعاني من إصابة خطيرة في الظهر، وسواريز الذي تم منعه من مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

ورغم الرغبة الجامحة لدى ديولوفيو للحصول على فرصة اللعب في التشكيل الأساسي للفريق، إلا أنه شدد على أن لديه فرصة أخرى لتعلم الكثير من الثلاثي الهجومي الخطير.

وصرح اللاعب (20 عاماً): "إن ميسي ونيمار وسواريز هم أفضل اللاعبين في العالم حاليا. بإمكاننا إثبات أن لدينا أفضل خط هجوم في العالم، وأتطلع إلى تعلم الكثير منهم".

أضاف ديولوفيو "إن سواريز أحد أفضل اللاعبين في العالم، وكنت محظوظا كثيرا لمواجهته في الدوري الانجليزي، إنه لاعب عظيم، وسوف يقدم الكثير لبرشلونة. أفضل اللاعبين ينبغي عليهم الانضمام إلى أفضل الفرق".

وأردف لاعب برشلونة قائلا "أعلم أنني لم أصل إلى مستواهم حتى الآن، ولكنني أمتلك ثقة كبيرة في نفسي، ولدي آمال كبيرة هذا الموسم".

وأوضح ديولوفيو "لدينا حاليا اثنين من اللاعبين سيغيبون عن الفريق في الوقت القادم، هما نيمار وسواريز، ولكن في هذه الحالة إذا لم أعمل بجد بشكل كاف، فإن لاعبين آخرين سيلعبون بدلا مني في الفريق، ولكن إذا رغب المدير الفني في منحي الفرصة للعب أثناء غيابهم فإنني سوف أغتنم الفرصة".