رسمياً.. ريال مدريد يضم توني كروس

أكد نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم أن لاعب وسطه الألماني الدولي توني كروس انضم إلى ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا بناء على عقد لمدة ستة أعوام.

وقدرت بعض الأطراف قيمة الصفقة بنحو 25 مليون يورو (33.82 مليون دولار).

ولعب كروس (24 عاما) دوراً بارزاً في مسيرة ألمانيا الناجحة في كأس العالم2014 بالبرازيل والتي توجت يوم الأحد الماضي بفوزها في المباراة النهائية على الأرجنتين 1-صفر.

وهذا.. هو أول تعاقد لريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد وربما يعني هذا تولي كروس مهمة تنفيذ الكرات الثابتة في الفريق، بدلا من تشابي ألونسو، كما أن انضمامه ربما يعجل برحيل زميله في المنتخب الألماني سامي خضيرة بعد أن تحدثت تقارير عن احتمال انضمامه إلى أحد الأندية الإنجليزية.

وقال كارل هينز رومنيجه رئيس بايرن ميونيخ عبر موقع ناديه الرسمي على الإنترنت "نشكر توني كروس على ما قدمه خلال وجوده في بايرن ميونيخ.. فلقد حققنا معا إنجازات كبيرة هنا ونحن نتمنى له ولأسرته كل التوفيق مع ريال في مدريد."

وكان كروس انضم إلى أحد برامج الناشئين في بايرن في 2006 ولعب دورا كبيرا في فوز الفريق بدوري ألمانيا في الموسمين الماضيين بعد إعارة قصيرة إلى باير ليفركوزن.