ريال مدريد وبرشلونة.. "الأعلى قيمة" عالمياً

احتفظ ريال مدريد الإسباني بلقب النادي الأعلى قيمة في العالم طبقا لتقديرات مجلة فوربس اليوم، في حين هيمنت أندية دوري كرة القدم الأميركية للمحترفين مجددا على القائمة.

واحتلت أندية كرة القدم المراكز الثلاثة الأولى حيث قالت فوربس في بيان إن قيمة ريال مدريد وصلت إلى 3.44 مليار دولار ليتصدر القائمة للعام الثاني على التوالي، تلاه غريمه في الدوري الإسباني برشلونة بقيمة 3.2 مليار دولار ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي ثالثا بقيمة 2.81 مليار دولار.

وجاء نيويورك يانكيز المنتمي لدوري البيسبول الأمريكي للمحترفين في المركز الرابع بقيمة 2.5 مليار دولار بينما جاء دالاس كاوبويز المنتمي لدوري كرة القدم الامريكية خامسا بقيمة 2.3 مليار.

وأكمل المراكز العشرة الأولى أندية لوس انجليس دودجرز من دوري البيسبول الامريكي بقيمة 2.0 مليار دولار يليه بايرن ميونيخ الألماني بقيمة 1.85 مليار دولار ثم نيو انجلند باتريوتس المنتمي لدوري كرة القدم الامريكية للمحترفين بقيمة 1.8 مليار دولار ثم منافسه واشنطن ردسكينز (1.7 مليار دولار) ثم نيويورك جاينتس الذي يلعب في نفس المسابقة بقيمة 1.55 مليار دولار.

وتحتل أندية دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين 30 مركزا بين الخمسين الاوائل للعام الثاني على التوالي وهو ما يمثل نسبة 60 في المئة من قائمة العام الجاري.

ومتوسط قيمة الأندية الخمسين الاوائل يبلغ 1.34 مليار دولار في زيادة بنسبة ثمانية في المئة مقارنة بالعام الماضي.

ودخل أربعة من أندية دوري السلة الامريكي للمحترفين قائمة فوربس حيث احتل نيويورك نيكس المركز 13 بقيمة 1.4 مليار دولار بينما كان تورونتو مابل ليفز النادي الوحيد من دوري هوكي الجليد في امريكا الشمالية الذي دخل القائمة واحتل المركز 26 بقيمة 1.15 مليار دولار.

وكان فيراري الفريق الوحيد من بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في القائمة واحتل المركز 21 بقيمة 1.2 مليار دولار بينما خرجت فرق مكلارين واوكلاند رايدرز من دوري كرة القدم الامريكية ونيويورك ميتس من دوري البيسبول من قائمة اول خمسين هذا العام.

