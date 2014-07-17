فالينسيا يتجاهل الأندية الكبيرة.. ويوقع مع ويست هام

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي ويستهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس عن تعاقده مع المهاجم الإكوادوري إينير فالينسيا لمدة خمسة أعوام قادما من صفوف باتشوكا المكسيكي.

وتردد أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه استرليني ليصبح بذلك فالينسيا خامس صفقات ويستهام في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل فالينسيا (24 عاماً) ثلاثة أهداف في مونديال البرازيل، بواقع هدفين في شباك هندوراس وهدف واحد في شباك سويسرا.

ودأب فالينسيا على اللعب في مركز الجناح الأيمن ثم تحول إلى مركز المهاجم بعد انضمامه إلى باتشوكا، حيث سجل 18 هدفا خلال 23 مباراة في الموسم الماضي.

