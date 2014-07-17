الإصابة تغيّب كاريك 3 أشهر

قال نادي مانشستر يونايتد اليوم الخميس إن مايكل كاريك لاعب وسط إنجلترا سيغيب عن بداية الموسم بعد خضوعه لجراحة خطيرة في الكاحل.

وأصيب اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في أربطة الكاحل خلال التدريب في وقت سابق من الأسبوع الجاري وخضع لجراحة صباح اليوم وهو ما سيبعده عن المباريات لفترة من 10 إلى 12 أسبوعا.

وقال لويس فان جال الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحافي كمدرب ليونايتد للصحافيين "أصيب مايكل كاريك.. إنها ضربة موجعة للفريق لأنه لاعب يتمتع بخبرة كبيرة."

وردا على سؤال عن الفترة التي سيستغرقها تعافي كاريك قال مدرب هولندا السابق "سيغيب لفترة طويلة جدا بالنسبة لي".

وسيسافر مانشستر يونايتد الى الولايات المتحدة غدا الجمعة لإقامة جولة تسبق انطلاق الموسم بينما سيبقى لاعب الوسط في بلاده للتعافي.

ويستضيف يونايتد منافسه سوانزي سيتي في مباراته الافتتاحية للموسم الجديد في 16 اغسطس.