ليبرون جيمس يرحل عن ميامي.. ومدربه يقول: أنا سعيد

عبر إيريك سبويلسترا مدرب ميامي هيت وصيف بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن سعادته بقرار رحيل النجم ليبرون جيمس عن صفوف الفريق، وذلك للمرة الأولى منذ أعلن اللاعب الأسمر انتهاء تجربته مع هيت.

وبعد أيام قليلة من إعلان جيمس عودته لفريقه السابق كليفلاند كافاليرز في مسقط رأسه بولاية أوهايو قال سبويلسترا الذي قاد جيمس والفريق للفوز بلقبين في الدوري في آخر أربع سنوات إن جيمس "يبدو مرتاحا لقراره"، وأضاف في تعليقات للصحافيين في لاس فيغاس "لا نشعر بأي ندم.. ولا ينبغي أن يشعر بأي ندم. كانت أربع سنوات تاريخية."

وخلال تلك السنوات الأربع عاد ميامي هيت بطلا للدوري في 2012 و2013 وخسر في الدور النهائي في 2011 و2014 بفضل وجود جيمس إلى جانب الثنائي الرائع دواين ويد وكريس بوش.



وبينما قرر ويد البقاء مع الفريق ويرجح أن يتخذ بوش قرارا مماثلا فإن جيمس عاد لمسقط رأسه حيث يسعى لإعادة كافاليرز لمصاف الفرق البارزة في المسابقة.