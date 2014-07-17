"فيفا" يمنع ألمانياً من تكريم منتخب بلاده

اضطر الألماني نيكو روزبرج متصدر الترتيب العام للسائقين بهذا الموسم من بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا -1 إلى إعادة تصميم خوذته التي كانت تحمل نوعا من التكريم للمنتخب الألماني الفائز مؤخرا بلقب بطولة كأس العالم بالبرازيل بسبب اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وكان روزبرج (29 عاما)يخطط لوضع رسم لكأس العالم على خوذته خلال سباق الجائزة الكبرى الألماني يوم الأحد المقبل، ولكن صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت اليوم الخميس أن الفيفا اعترض على استخدام إحدى علاماته التجارية.

وأكد روزبرج أنه خاب أمله بسبب هذا القرار ولكنه أعلن تقبله حيث سيعيد تصميم خوذته من جديد بما يضمن مع ذلك تنفيذ مبادرته بتكريم المنتخب الألماني.

ويتصدر روزبرج حاليا الترتيب العام للسائقين بهذا الموسم من بطولة العالم لسباقات فورمولا - 1 متقدما بفارق أربع نقاط أمام زميله البريطاني بفريق مرسيدس لويس هاميلتون.

