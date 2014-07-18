الفرنسي ماثيو.. ضحية صراع برشلونة وفالنسيا

لا تزال قضية انتقال الفرنسي جيرمي ماثيو، مدافع فالنسيا، إلى برشلونة، تأخذ أبعاداً جديدة، ففي الوقت الذي يطلب منه ناديه الحالي التواجد بمعسكر الفريق الإعدادي المقام بألمانيا، يضغط برشلونة عليه من الناحية الأخرى، ويخرج اللاعب بتصريحات وتلميحات حول رغبته بالانتقال إلى كتالونيا، لكن ذلك كله لا يغير من الأمر شيئا، فبرشلونة يريده، وفالنسيا يرفض التخلي عنه.

ورغم اشتعال حرب التصريحات النارية بين برشلونة وفالنسيا، فإن إدارة الأخير تبدو هادئة، وجوابها واحد.. "لن يرحل بأقل من 20 مليون يورو" فيما يعرض برشلونة مبلغ 15 مليون يورو فقط.

ويحاول ماثيو البقاء بعيداً عن تلك المشاكل، لكن سلوكه مؤخراً يؤكد أنه يريد ترك فالنسيا، رغم معرفته بتجربة سيدو كيتا وعادل رامي المريرة قبل مغادرة النادي، فيما يظن مسؤولو الأخير أن برشلونة سيترك اللاعب، ويبقى المدافع الفرنسي في موقف حرج.

ووضع النادي الكتالوني ماثيو (29 عاماً) كأحد الأهداف الرئيسية للتعاقد معها خلال هذا الصيف لتدعيم خط الدفاع الذي اهتز كثيراً بعد إصابة إيريك أبيدال ومن ثم رحيله، وإعلان كارليس بويول الاعتزال والتحول للعمل الإداري.