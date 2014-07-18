ديمبا با ينضم إلى صفوف بشكتاش التركي

أكد نادي تشيلسي المنافس في دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الجمعة أن مهاجمه السنغالي ديمبا با أكمل إجراءات انتقاله إلى نادي بشكتاش التركي.

وقال النادي التركي إن صفقة انضمام با (29 عاما) إلى صفوفه كلفته 4.7 مليون جنيه إسترليني (8.03 مليون دولار).

وكان با انضم إلى تشيلسي اللندني قادما من نيوكاسل يونايتد في يناير من العام الماضي وتقاسم مهمة الهجوم مع صمويل إيتو وفرناندو توريس وشارك مع الفريق 23 مرة من البداية و28 مرة احتياطيا.

وأحرز با 14 هدفا لتشيلسي منها هدف الفوز أمام مانشستر يونايتد في مباراة الإعادة بدور الثمانية لكأس إنجلترا.