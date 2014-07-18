سبارتاك موسكو يتعاقد مع المخضرم رومان شيروكوف

قال ليونيد فيدون مالك سبارتاك موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن ناديه تعاقد مع لاعب الوسط الروسي الدولي المخضرم رومان شيروكوف في صفقة انتقال حر.

وغاب شيروكوف (33 عاما) قائد منتخب روسيا عن نهائيات كأس العالم التي اختتمت مؤخرا في البرازيل بسبب الإصابة. ويأتي انتقال شيروكوف إلى سبارتاك ومقره العاصمة الروسية بعد أن أمضى ستة أعوام في صفوف زينيت سان بطرسبرج.

وارتبط شيروكوف مع سبارتاك بعقد لمدة عامين يتضمن إمكانية التمديد لعام ثالث. وكان شيروكوف قاد سان بطرسبرج للفوز بالدوري الروسي مرتين وبكأس الاتحاد الأوروبي في 2008.

ونقلت وكالة ايتار ناس الروسية للأنباء عن فيدون قوله "قبل خمس سنوات حاول التعاقد مع شيروكوف ولم يتسن لنا ذلك".

وأضاف فيدون "أنا سعيد الآن بإتمام التعاقد. وقبل التعاقد سافر اللاعب إلى سويسرا وتحدث إلى المدرب مراد ياكين وأمل أن يتعافى رومان سريعا من الإصابة ويقود الفريق قريبا."

واحتل سبارتاك المركز السادس بين فرق الدوري الروسي في نهاية الموسم الماضي وفشل في التأهل للعب على المستوى الأوروبي. وفاز شيروكوف بجائزة أفضل لاعب في روسيا في عامي 2012 و2013 كما شارك في 41 مباراة دولية مع المنتخب الروسي وأحرز لبلاده 12 هدفا.

ويتوقع أن يعود شيروكوف إلى سابق لياقته في أكتوبر تشرين الأول المقبل بعد معاناته من إصابة في أربطة الكاحل.



