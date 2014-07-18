فان غال يستبعد أندرسون من بعثة مانشستر يونايتد

استبعد الهولندي لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد الجديد لاعب الوسط أندرسون من أول تشكيلة يختارها بعد توليه فعليا تدريب البطل السابق لدوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم ما يعزز الاعتقاد بأن اللاعب البرازيلي لن يستمر في أولد ترافورد.

وقال موقع يونايتد على الإنترنت اليوم الجمعة إن فان جال مدرب هولندا السابق اختار 25 لاعبا قبل سفر الفريق في جولة في الولايات المتحدة سيخوض خلالها أربع مباريات.

وكان اندرسون انضم إلى يونايتد قادما من بورتو البرتغالي في 2007 مقابل مبلغ قدرته تقارير إعلامية بنحو 27 مليون جنيه إسترليني (46.01 مليون دولار) لكنه شارك في نصف مباريات فريقه في الدوري الانجليزي في موسمه الأول مع الفريق.

وفي الموسم الماضي شارك ثماني مرات فقط مع الفريق قبل إعارته إلى فيورنتينا الايطالي.

وانضم إلى تشكيلة يونايتد الجديدة اللاعبان الجديدان اندرير هيريرا ولوك شو إلا أن مايكل كاريك لاعب وسط إنجلترا استبعد من القائمة بسبب خضوعه لجراحة في الكاحل سيغيب بسببها عن الملاعب مدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وخلال الجولة سيلتقي مانشستر يونايتد مع لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي (في 23 يوليو) ومع روما الإيطالي (في 26 يوليو) ومع إنترناسيونالي الايطالي (في 29 يوليو) ومع ريال مدريد الإسباني (في الثاني من أغسطس).