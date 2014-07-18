فيليبي لويس يكمل إجراءات انتقاله إلى تشيلسي

قال نادي تشيلسي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه أكمل إجراءات التعاقد مع المدافع البرازيلي فيليبي لويس من أتلتيكو مدريد بطل اسبانيا في صفقة لثلاث سنوات.

وذكرت تقارير أن لويس (28 عاما) سيصل الى ستامفورد بريدج مقابل نحو 20 مليون جنيه استرليني (34.24 مليون دولار) ليحل بدل آشلي كول الذي ترك تشيلسي في نهاية الموسم الماضي لينضم الى روما الايطالي.

ونقل موقع تشيلسي على الانترنت عن لويس قوله "هذا الانتقال حلم تحول الى حقيقة بالنسبة لي."

وأضاف "انا سعيد جدا بفرصة تمثيل تشيلسي واللعب في الدوري الممتاز واتحرق شوقا للانطلاق وتقديم افضل ما عندي لصالح الفريق في المواسم المقبلة."

ولعب لويس دورا محوريا في مسيرة أتلتيكو مدريد المظفرة التي سارت عكس التوقعات الموسم الماضي حينما فاز بالدوري الاسباني وكاد يظفر بلقب دوري ابطال اوروبا قبل ان يخسر امام غريمه ريال مدريد في النهائي.

وأصبح لويس رابع تعاقدات تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجديد بعد وصول زميله السابق في أتلتيكو مدريد دييجو كوستا وسيسك فابريغاس لاعب وسط إسبانيا من برشلونة ولاعب الوسط الشاب ماريو باساليتش من هايدوك سبليت.