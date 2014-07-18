فيليب لام يثير الدهشة بعد اعتزاله دولياً

المصدر: برلين - أ ف ب

أعلن رومان غريل مدير أعمال قائد منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014 فيليب لام اليوم الجمعة أن موكله قرر اعتزل اللعب دوليا، في خطوة مفاجئة ومدهشة بعدما أحرز اللاعب البطولة العالمية خلال أقل من أسبوع.

ونقل مدير أعمال لام قوله "إنه الوقت المناسب لي للاعتزال بعد اللقب العالمي". وأكد لام (113 مباراة دولية و5 أهداف)، أنه اتخذ القرار بالتشاور مع الاتحاد الالماني لكرة القدم.

واشار الى انه اتخذ القرار على مدار الموسم الفائت وقال "اتخذت قراري بان كأس العالم في البرازيل ستكون الاخيرة بالنسبة لي".

وسيكمل لام بالتالي مسيرته في صفوف بايرن ميونيخ المتربط معه بعقد حتى عام 2018. ويبدو أن لام ابلغ مدرب المنتخب يواكيم لوف بقراره في اليوم التالي من التتويج.

اما رئيس الاتحاد الالماني فتم ابلاغه صباح اليوم الجمعة وقال "لقد شكرته على عشر سنوات من الخدمة في صفوف منتخب المانيا. انا اقدر جدا هذه الفترة التي امضاها مع المانشافت". واضاف "فهمت مباشرة بانه سيكون من الصعب علي محاولة ثنيه عن قراره".

اما المستشارة الالمانية انجيلا ميركل فقالت في مؤتمرها الصحافي اليوم الجمعة "اريد ان اعبر لفيليب لام عن احترامي الكبير لما قدمه للمنتخب الوطني".

وبات لام الاحد الماضي رابع قائد الماني يرفع كأس العالم بعد فريتس فالتر (1954)، فرانتس بكنباور (1974)، ولوثار ماتيوس (1990).