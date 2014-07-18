ميلان يراقب حالة إيسكو مع ريال مدريد

أبدى المسؤولون في نادى ميلان الإيطالي، رغبتهم في ضم إيسكو، لاعب خط وسط ريـال مدريد الإسباني، فيما يرى الإيطاليون أن قدوم اللاعب سيكون مرتبطاً ببيع البرازيلي روبينيو.

وتبدو حظوظ إيسكو في تشكيلة المدرب أنشيلوتي الموسم المقبل ضئيلة، خصوصا مع جلب الإدارة البيضاء الألماني توني كروس، ومفاوضة علنية مع الكولومبي جيمس رودريغيز ورادميل فالكاو.

وتؤكد الصحافة الإيطالية أن مسؤولي ميلان ربما يتقدمون بعرض لضم إيسكو، الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، على سبيل الإعارة لمدة عام مع الإبقاء على إمكانية شرائه بشكل نهائي في وقت لاحق.

وانتقل اللاعب من فريق ملقة إلى صفوف بطل دوري أبطال أوروبا في شهر أكتوبر عام 2013، ضمن فترة الانتقالات الصيفية الموسم الفائت، بمبلغ يقارب 24 مليون يورو.