والدة كريستيانو رونالدو أرادت إجهاضه قبل 29 عاماً

كشفت دولوريس أفييرو، والدة كريستيانو رونالدو، أنها حاولت إجهاض طفلها أثناء الحمل به قبل 29 عاماً، لكن الطبيب المعالج رفض مساعدتها.

وقالت دولوريس في اعترافات ضمنتها بكتاب عن سيرتها الشخصية: "حاولت شرب الجعة الدافئة، والتدريبات الشاقة لأتخلص من هذا الطفل، لكنه بقي"، وذلك بعد أن رفض طبيبها المضي قُدُماً بتنفيذ قرارها.

وبعد سنوات من تلك الحادثة، تضحك أفييرا وتقول: "عندما اكتشف كريستيانو ذلك، قال لي: كيف تريدين التخلص مني وأنا من يعول هذه الأسرة".

ونشأ "صاروخ ماديرا" في أسرة فقيرة، تعاني من إدمان عائلها المستمر على الخمور، وهو ذات المصير الذي كان سيواجهه شقيقه هذا العام، قبل أن يقف رونالدو بجانبه، ويهديه قميصه بعد نهائية مباراة أتلتيكو مدريد بنهائي دوري الأبطال الأوروبي، كمكافئة على تصميمه.