البرازيل تعلن عن مدرب منتخبها الوطني الثلاثاء المقبل

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم السبت أنه سيكشف عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى تدريب المنتخب البرازيلي خلفا للمدرب السابق لويز فيليبي سكولاري يوم الثلاثاء القادم.

وكان سكولاري قد تقدم باستقالته من تدريب منتخب السامبا عقب النتائج المخيبة التي حققها الفريق في نهائيات كأس العالم التي أقيمت بالبرازيل، والتي تلقى خلالها المنتخب البرازيلي هزيمة مروعة 1/7 أمام نظيره الألماني في الدور قبل النهائي للمسابقة، قبل أن يتلقى هزيمة ثقيلة أخرى صفر/3 أمام هولندا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وأصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم بيانا عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أعلن من خلاله عن عقده مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء القادم للإعلان رسميا عن خليفة سكولاري.

ويعتبر لاعب خط الوسط الدولي السابق دونجا، الذي تولى تدريب منتخب البرازيل في كأس العالم الذي أقيم بجنوب إفريقيا عام 2010، أبرز المرشحين للعودة إلى تدريب الفريق مرة أخرى، خاصة وأنه تربطه علاقة وطيدة بجيلمار رينالدي الذي عين مؤخرا مديرا عاما للمنتخبات الوطنية في البرازيل.

وكانت وسائل الإعلام البرازيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن موريسي راماليو مدرب فريق ساو باولو البرازيلي وتيتي المدير الفني السابق لفريق كورينثيانز البرازيلي، يعدان من الأسماء المرشحة أيضا لقيادة منتخب البرازيل في الفترة القادمة، في ظل رفض اتحاد الكرة البرازيلي لتعيين مدرب أجنبي لقيادة الفريق.