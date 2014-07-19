الشاب موراتا ينضم إلى يوفنتوس لمدة 5 أعوام

أعلن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الأعوام الثلاثة الأخيرة اليوم السبت تعاقده مع مهاجم ريال مدريد الإسباني الفارو موراتا لمدة 5 مواسم.



وأوضح فريق "السيدة العجوز" في بيان على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن موراتا (21 عاما) وصل مساء أمس الجمعة الى تورينو حيث خضع للفحص الطبي الروتيني والتوقيع على عقد بقيمة 20 مليون يورو سيتم دفعها على مدى 3 مواسم.



وأكد النادي الإيطالي أن عقد موراتا بطل أوروبا مع منتخب بلاده تحت 21 عاما عام 2013، يتضمن إمكانية إعادة شرائه من قبل ريال مدريد عقب موسمي 2015-2016 و2016-2017، مضيفا أنه في هذه الحالة لن تتخطى قيمة الشراء 30 مليون يورو.



ولعب موراتا، الذي سيحمل الرقم 9 مع يوفنتوس، 34 مباراة الموسم الماضي مع ريال مدريد بينها 6 مباريات كأساسي وسجل 9 أهداف في مختلف المسابقات.

