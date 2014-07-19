بعد 113 مباراة و"مونديال".. لام يعلّق الحذاء

بعدما قاد منتخب بلاده للحصول على كأس العالم بعد طول غياب، قرر الألماني فيليب لام أن يكون حمله للكأس آخر لقطاته على الصعيد الدولي، ليتوقف رصيده عند 113 مباراة دولية، قبل 4 أشهر من دخوله عامه الـ32.

فيليب تميز بقدرته على اللعب في أكثر من مركز، تألق في خانة الظهير الأيمن، ولم يتأثر أداؤه عندما كان يشارك في مركز الوسط المتأخر أو الأيمن، وتدرّج مع المنتخبات الألمانية السنية حتى وصل إلى المنتخب الأول، وخاض أولى مبارياته الدولية أمام كرواتيا ودياً في فبراير 2004، وبعد شهرين، أحرز أول أهدافه الدولية، وجاء في شباك رومانيا في مباراة ودية. كما أنه تواجد في التشكيلة الألمانية التي غادرت كأس أوروبا من دور المجموعات في العام نفسه.

وفي 2006، سجل لام أول أهداف ألمانيا في المونديال الذي استضافته وكان على حساب كوستاريكا، وانتهت البطولة بحلول صاحبة الضيافة في المرتبة الثالثة، وبعدها بعامين، كان هدفه في الدقيقة التسعين تذكرة عبور ألمانيا نحو نهائي كأس أوروبا الذي خسرته أمام إسبانيا فيما بعد.

إصابة بالاك وغيابه عن كأس العالم 2010 منحت شارة قيادة ألمانيا في المونديال لفيليب لام ليصبح أصغر كابتن في تاريخ المانشافت، ومجدداً ألمانيا تكتفي بالمركز الثالث، وفي كأس أوروبا 2012، غادر الألمان من نصف النهائي في بطولة لن يتذكر لام منها سوى هدفه الدولي الخامس والأخير، وجاء على حساب اليونان في دور الثمانية.

في شهر سبتمبر الماضي، تم تكريم لام في مباراته الدولية المئة أمام النمسا في تصفيات المونديال، قبل أن يحصل على أفضل تكريم يحلم به لاعب وهو حمل كأس العالم 2014.