بورتو يواصل تعزيز صفوفه بالبرازيلي كاسميرو

المصدر: مدريد - د ب أ

قرر فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم إعارة لاعب وسط الملعب البرازيلي كاسيميرو إلى فريق بورتو البرتغالي لمدة عام واحد، حسبما أعلن الفريق الملكي اليوم السبت.

ويعد كاسيميرو /22 عاما/ اللاعب الثاني الذي يستغني ريال مدريد عن خدماته اليوم، بعدما انتقل مهاجم الفريق الإسباني ألفارو موراتا إلى صفوف يوفنتوس رسميا مقابل 20 مليون يورو (27 مليون دولار).

ويسعى ريال مدريد، حامل لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، لبيع لاعبيه أنخيل دي ماريا وسامي خضيرة من أجل توفير سيولة مالية كبيرة لعقد صفقات من العيار الثقيل في الموسم الجديد.

ويأمل الفريق الأبيض في ضم الكولومبي جيمس رودريجيز هداف بطولة كأس العالم الماضية برصيد ستة أهداف، والكوستاريكي كايلور نافاس جامبوا حارس مرمى فريق ليفانتي الإسباني الذي تألق مع منتخب بلاده في المونديال البرازيلي وساهم في صعوده إلى دور الثمانية بالمسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

وكان ريال مدريد قد ضم لاعب وسط الملعب الألماني الدولي توني كروس في وقت سابق من أجل تدعيم صفوفه للحفاظ على لقبه الأوروبي المرموق واستعادة لقب الدوري الإسباني مجددا.