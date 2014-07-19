لامبارد يقترب من التعاقد مع نيويورك سيتي الأمريكي

أفادت تقاري إعلامية إنجليزية، اقتراب فرانك لامبارد لاعب وسط تشلسي سابقاً، من الانتقال إلى صفوف نيويورك سيتي الأمريكي بحر الأسبوع المقبل، وذلك بعد تخلي مورينيو عن اللاعب بعد موسم مخيب.

وكثر الحديث عن اتصالات بين لامبارد (36 عاماً)، والنادي الذي سيلعب له في الدوري الأميركي لكرة القدم، منذ إعلانه ترك تشلسي، بعدما رفض عرضاً للتمديد بامتيازات أقل مما كان يتمتع بها.

وكان اللاعب الدولي تلقى عروضاً من أندية عدة حول العالم، لكن المعلومات تشير إلى أنه قرر الموافقة على عرض للانتقال إلى نيويورك، النادي الجديد الذي يملكه جزئياً مالك مانشستر سيتي الإنكليزي، الإماراتي منصور بن زايد.

ومن المُنتظر أن يوقّع لامبارد، الأسبوع المقبل، عقد الانتقال إلى نيويورك، النادي الذي تأسس في مايو 2013، على أن يبدأ بالمنافسة في الدوري الأميركي لكرة القدم في مارس 2015.

يُذكر أن لامبارد دافع عن ألوان تشلسي منذ 13 عاماً، وبالتحديد موسم 2001، وأحرز معه على الخصوص دوري أبطال أوروبا2012 ، والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"2013، والدوري الإنجليزي مواسم 2005 و2006 و2010.