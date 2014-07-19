ريدناب يطالب الإنجليز بالابتعاد عن "التقليد"

قال هاري ريدناب مدرب كوينز بارك رينجرز اليوم إنه يتعين على إنجلترا التوقف عن محاولة تقليد منتخبات عالمية أخرى والتركيز بدلا من ذلك على فرض شخصيتها وهويتها الذاتية في كرة القدم.

وتضررت سمعة المنتخب الإنجليزي بعد مشاركة كارثية في كأس العالم بالبرازيل حيث حصد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات أمام إيطاليا وأوروغواي وكوستاريكا ليتذيل المجموعة.

وأبلغ ريدناب الصحافيين في إشارة إلى مجموعة إنجلترا "كنت أثق في قدرتنا على عبور هذه المجموعة السيئة للغاية".

وتابع "نملك لاعبين جيدين ومدربا ممتازا. لا تسألوني ماذا حدث. نملك لاعبين ومدربين جيدين منذ 1966 (العام الذي حققت فيه إنجلترا انتصارها الوحيد بلقب كأس العالم).

ونالت ألمانيا إشادة واسعة من الخبراء بسبب عملية إعادة البناء التي قامت بها على مدار السنوات العشر الأخيرة وتوجتها بلقب كأس العالم بعد الفوز في النهائي على الأرجنتين بهدف دون رد.

ودعا مشجعون وخبراء منتخب إنجلترا لمحاكاة التجربة الألمانية لكن ريدناب يختلف مع هذه الدعوات.

وأضاف "المشكلة هي أنه حينما فازت فرنسا بكأس العالم في 1998 ظهرت دعوات لتقليد التجربة الفرنسية."

وتابع "وبعدها تعين علينا محاكاة الإسبان والآن الألمان وفي كأس العالم المقبلة سنطالب بمحاكاة منتخب آخر". واستطرد "دعونا نلعب بشخصيتنا. دعونا نخرج افضل المهارات من اللاعبين وان نقرر بأنفسنا الطريقة التي يتعين أن نلعب بها والأسلوب الذي يجب أن يكون عليه المنتخب الإنجليزي."

وكانت تقارير تكهنت على نطاق واسع أن يتولى ريدناب مسؤولية انجلترا خلفا لفابيو كابيلو قبل بطولة أوروبا 2012 لكن روي هودجسون نال المنصب بدلا منه.

وحينما سئل إذا كان اتحاد كرة القدم الإنجليزي طلب معرفة رأيه فيما يتعلق بمستقبل المنتخب أجاب ريدناب "بالطبع لا. لديهم الكثير جدا من الخبراء الآخرين. إذا سألوني سأبلغهم بآرائي وربما أستطيع مساعدتهم."