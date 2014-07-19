لوف: الفوز بكأس العالم.. انتصار للمستقبل

يبدأ المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف "شيئا فشيئا" في استيعاب الفوز الذي تحقق في مونديال البرازيل.

وقال المدرب، الذي فاز فريقه على الأرجنتين في النهائي باستاد ماراكانا 1/ صفر، خلال مقابلة اليوم الجمعة مع صحيفة (بيلد) "لا زلت بحاجة إلى وقت لتهدئة كل مشاعري. ما الذي يمثله هذا الانتصار للمستقبل؟ لكرة القدم الألمانية؟ لي؟".

وقال لوف "في الوقت الحالي لا زالت لدي مشاعر كثيرة وأدرينالين"، وأضاف "لكن هناك أمر أشعر به بالفعل: بطل العالم وذلك إحساس جيد".

ومع ذلك، اعترف المدرب الألماني "لم أر حتى الآن في التلفاز هدف الفوز لماريو جوتزه"، وتابع "تلك الدقيقة 113 علي أن أشاهدها وأستمتع بها".

في غضون ذلك، أعلن قائد المنتخب فيليب لام اليوم أنه سيتخلى عن مكانه في المنتخب الألماني.

وكان لام قد أبلغ قراره يوم الاثنين الماضي للمدير الفني الألماني، بحسب ما أكده المدافع في تصريح نشر على موقع الاتحاد الألماني لكرة القدم ، حيث أوضح أيضا أنه اتخذ القرار خلال الموسم الماضي.

وقال المدرب، الذي تابع كمساعد لسلفه يورجن كلينسمان بدايات لام في المنتخب: "تمكنت من العمل معه لعشرة أعوام. كمدرب، فقط يمكنني أن أبدي امتناني وتمني لاعبين مثله".

وقال لوف على موقع الاتحاد "فيليب دائما كان شريكا أساسيا ومهما جدا في مناقشة الأفكار". وأضاف المدرب "إنه لاعب لديه قلب وشغف وشخصية، صنع الكثير للاتحاد الألماني لكرة القدم. أتمنى له الأفضل. شكرا جزيلا يا فيليب".