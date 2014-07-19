"برشلوني صاعد" يسخر من رونالدو

لم يجد جيرارد ديولوفيو، لاعب برشلونة الصاعد، وسيلة لإظهار سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول بالنادي الكاتالوني، سوى بالسخرية من كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، الغريم الأزلي لناديه.

وأظهرت الكاميرات الخاصة بمداخل ومخارج مركز سان خوان، المخصص لتدريبات برشلونة، ديولوفيو وهو يقلد كريستيانو رونالدو، أمام جوردي ماسيب، زميله الذي اختاره لويس إنريكي، مدرب برشلونة، للانضمام إلى الفريق الأول ليكون الحارس الثالث خلف كل من الألماني مارك أندريه تير ستيغن، وكلاوديو برافو، الحارس التشيلي وقائد ريال سوسيداد سابقاً.

وباتت المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة خلال السنوات الخمس الماضية، ترتكز بشكل أساسي على ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، وهو ما تعكسه جوائز أفضل هداف وأفضل لاعب بالعالم وأوروبا.