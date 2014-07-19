"هدف النهائي" يرفع قيمة غوتزه الدعائية

أكدت مؤسسة (ديلويت) اليوم أن القيمة الدعائية للاعب كرة القدم الألماني ماريو غوتزه قد زادت نقاطاً عديدة بفضل هدفه في نهائي مونديال البرازيل أمام الأرجنتين.

وقال مدير القسم الرياضي في ديلويت، كارستن هولاش، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "كل اللاعبين زادت قيمتهم، لكن غوتزه أكثر بفضل هدفه الذهبي".

وحسم غوتزه النهائي أمام الأرجنتين بتسجيله الهدف الوحيد للقاء في الدقيقة 113.

وقال هولاش عن لاعب بايرن ميونيخ الذي لم يتألق كثيرا في البطولة فيما عدا مباراة النهائي "دون ذلك الهدف، كان المونديال سيؤثر عليه بصورة سلبية".

ومن بين اللاعبين "الفائزين" من النهائي على هذا الصعيد، حارس المرمى مانويل نوير والمهاجم توماس مولر ولاعب الوسط باستيان شفاينشتايغر.

وقال هولاش "أي شركة ترغب في تمثيل عالمي لكن مرح في الوقت نفسه، ستختار مولر. أخرى تكافح حتى النهاية بندبات في الوجه، ستختار شفاينشتايغر".