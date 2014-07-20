أرسنال يحاول شراء بالوتيلي.. وميلان يغريه بالقيادة

رجحت وسائل الإعلام الإنجليزية أن يكون ماريو بالوتيلي، مهاجم المنتخب الإيطالي في طريقه للانتقال إلى نادي أرسنال، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أنه قد يحصل على شارة قيادة ميلان.

ويبقى مستقبل بالوتيلي غير واضح بعد أدائه الباهت في مونديال البرازيل بجانب أفعاله غير المبررة خارج الملعب.

ووفقا لصحيفة "ذي ميرور"، فإن أرسنال يواصل مساعيه لضم بالوتيلي، حيث عرض 15.8 مليون جنيه إسترليني على ميلان للاستغناء عن اللاعب، إضافة إلى حصول بالوتيلي على 160 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ولكن صحيفة "ال كوريري ديللو سبورت" أشارت إلى أن ميلان يحاول إغراء بالوتيلي بشارة قيادة الفريق من أجل الإبقاء عليه.

ويغيب القائد الحالي لميلان ريكاردو مونتوليفو عن الملاعب حتى أكتوبر المقبل بسبب إصابته بكسر في الساق، مما قد يدفع فيليبو انزاجي، المدير الفني للفريق لمنح الشارة لبالوتيلي.