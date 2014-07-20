الحارس الألماني بيرمان ينتحر بسبب مرض الاكتئاب

تعيش كرة القدم الألمانية حالة من الحداد عقب وفاة اندرياس بيرمان، اللاعب السابق في سان باولي ويونيون برلين، والذي يعتقد أنه انتحر في الثالثة والثلاثين من عمره بعد معاناته من مرض الاكتئاب.

واعترف بيرمان بمعاناته من مرض الاكتئاب لأعوام عدة في مقابلات صحافية، عقب انتحار روبرت إنكه، حارس مرمى المنتخب الألماني ونادي هانوفر عقب معاناته هو الآخر من مرض الاكتئاب الذي كان يعالج منه.

وعثر على جثة بيرمان يوم الجمعة الماضي، ووفقا لناديه الأخير سباندور كيكرز، فإن اللاعب قد انتحر. وقال جينتر هاجيدورن الرئيس التنفيذي لنادي سباندور كيكرز "نشعر بصدمة عميقة".

ومن جانبه، أوضح ديرك زينجلر، رئيس نادي يونيون برلين "لقد صارع المرض طويلا وبشجاعة، ولكنه لم يستطع أن يفوز في المعركة، نشعر بالصدمة والحزن، تعازينا وتعاطفنا مع أقارب اندرياس بيرمان".