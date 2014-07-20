بعد سقوط الماليزية.. هروب المحترفين من أوكرانيا

رفض ستة لاعبين محترفين أجانب يلعبون في صفوف شاختار دانييتسك وآخر يدافع عن ألوان ميتاليست خاركوف، العودة إلى أوكرانيا للانضمام إلى صفوف فريقيهما بسبب الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد.

وأكدت وكالة ايتار تاس أن اللاعبين الأجانب الستة في صفوف شاختار دانييتسك بينهم البرازيليون اليكس تيكسييرا وفريد ودوغلاس كوستا ودنتينيو والأرجنتيني فيرييرا، امتنعوا عن الصعود إلى الطائرة للسفر إلى أوكرانيا بعد خوضهم المباراة الودية أمام ليون الفرنسي 1-4 مساء أمس السبت في انيسي، فيما قال المدير العام لشاختار دانييتسك سيرغي بالكين في تصريح نقله موقع "تريبونا للأنباء": "لا أريد التعليق على الأمر في الوقت الراهن".

وأعلن شاختار، حامل لقب الدوري المحلي، في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت عن وصول الفريق إلى لفيف غرب أوكرانيا حيث من المقرر أن يلعب في 22 يوليو الحالي مباراة كأس السوبر الأوكرانية أمام دينامو كييف، وقد نشر صورا لبعض اللاعبين وهم يهبطون من الطائرة، بينهم الكرواتي داريو سرنا، والأوكراني تاراس ستيبانينكو، وذلك من دون أن يذكر شيئا عن اللاعبين المتخلفين.

من جانبه، رفض سيباستيان بلانكو، لاعب الوسط الأرجنتيني في ميتاليست خاركوف، العودة مع فريقه بعد انتهاء المعسكر التدريبي الإعدادي في النمسا، بحسب موقع وكالة "اي سبورت".

وقال بلانكو: "بعد حادث سقوط الطائرة الماليزية، ليست لدي النية للعودة إلى أوكرانيا. إن الوضع هناك في الوقت الراهن غير طبيعي. قررت البقاء في بوينس آيرس".

وكان الاتحاد الأوكراني لكرة القدم رفض تأخير موعد انطلاق بطولة الدوري المحلي المقررة في 25 يوليو الحالي رغم الوضع غير المستقر في البلاد.

وأكد المسؤول الإعلامي في الاتحاد بافل تيرنوفوي: "البلاد بأسرها تبكي أمام هذه الكارثة التي حلت بها، إنها مؤسفة جدا، لكن ذلك ليس له أي تأثير على انطلاق البطولة، ونحن نصر على أن كرة القدم يجب أن تظل بعيدة عن السياسة".