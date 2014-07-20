تشيلسي وأرسنال يراقبان حالة خضيرة مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحافية في إسبانيا وإنجلترا أن سامي خضيرة، لاعب وسط منتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني سيوقع على عقود انضمامه إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال الساعات القليلة القادمة، وسط اهتمام كبير من قبل فريق تشيلسي.



وأشارت صحيفة "مترو" نقلاً عن وسائل الإعلام الإسبانية أن ناديي أرسنال وريال مدريد اتفقا على إتمام الصفقة مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، وأن النادي اللندني سيعلن رسمياً عن ضم خضيرة خلال24 ساعة.



من جهته أكد وكيل أعمال اللاعب الألماني أن خضيرة لم يحسم وجهته القادمة، وأنه سيعلن عن مصيره عقب انتهاء إجازته السنوية، ملمحاً في الوقت ذاته إلى إمكانية اتجاه اللاعب لتجديد عقده مع النادي الملكي الذي ينتهي في صيف 2015.