تواجد خيميس رودريغيز في مطار مدريد يثير التكهنات

أثار وصول الكولومبي، خيميس رودريغيز، نجم موناكو الفرنسي، التكهنات يوم الأحد، بعدما وصل إلى مطار باراخاس بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث اعتقد كثيرون أن اللاعب في طريقه إلى الانضمام لفريق ريال مدريد الإسباني.

ولكن تبين لاحقاً أن نجم المونديال الأخير، قدم من مدينة ميديين الكولومبية، مروراً على مدريد في خط سير – ترانزيت – قبل أن يكمل السفر إلى مدينة نيس الفرنسية التي تبعد عن إمارة موناكو قرابة 20 كيلومترا. واستغل المتواجدون في التقاط الصور التذكارية ونشرها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعتبر رودريغيز (23 عاماً) هدفاً لريال مدريد الذي يستعد لدفع مبلغ مالي كبير يتراوح بين 75 و85 مليون يورو. فيما يطلب مسؤولو موناكو 90 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي رفض المشاركة ضمن مباريات الفريق التحضيرية استعدادا للموسم المقبل.