في إشارة إلى الرحيل.. فيدال يعرض منزله للبيع

عرض ارتورو فيدال، نجم منتخب تشيلي، منزله في مدينة تورينو للبيع، في إشارة إلى قرب رحيله عن صفوف يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثلاثة الماضية.

ووفقا لموقع "كالشيو ميركاتو" الإلكتروني، فإن فيدال عرض منزله في منطقة مونكاليري بتورينو للبيع. تجدر الإشارة إلى أن منزل فيدال تعرض لعملية سطو في يناير الماضي، حيث بلغت قيمة المسروقات حينذاك 150 ألف يورو.

وربطت تقارير صحافية بقوة بين فيدال ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو. يذكر أن كونتي مدرب اليوفي قد استقال الأيام الفائتة، وربطت تقارير صحافية أنه اعتراضا على رحيل لاعبيه فيدال وبوغبا عن السيدة العجوز.