موناكو يعرض 22 مليون يورو على بيرادي.. ويوفنتوس يرفض

المصدر: روما - د ب أ

رفض نادي يوفنتوس الإيطالي عرضاً بقيمة 22 مليون يورو من موناكو الفرنسي لشراء المهاجم الصاعد دومينيكو بيرادي، المتواجد حالياً في صفوف ساسولو.

ووفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" تقدم موناكو بعرض رسمي لضم بيرادي، ولكنه قوبل بالرفض من قبل السيدة العجوز.

ويتقاسم ناديا يوفنتوس وساسولو ملكية بيردي مناصفة بينهما، ولكن ساسولو وافق على بيع حقوقه في اللاعب إلى يوفنتوس مقابل 14 مليون يورو في نهاية الموسم.

ويحاول يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي الإبقاء على نجومه الحاليين أمثال بوغبا وفيدال وبيرادي، كما يحاول تدعيم الفريق بشراء البرتغالي ناني والفرنسي إيفرا.