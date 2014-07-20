وكيل الهولندي بليند: شائعات برشلونة ربما تصبح حقيقة

يبدو أن الهولندي الدولي دالي بليند في طريقه للانتقال إلى صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حسبما ألمح وكيل أعمال اللاعب اليوم السبت.

وكان لويس فان جال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثالث في نهائيات كأس العالم التي اختتمت مؤخرا بالبرازيل، قد أبدى رغبة واضحة في ضم بليند إلى صفوف فريقه الجديد مانشستر يونايتد الانجليزي، قبل أن يبدي برشلونة اهتماما واضحا بضم المدافع الهولندي 24 عاما في الأسابيع الأخيرة.

وصرح روب يانسن وكيل أعمال بليند لمجلة (فوتبول إنترناشيونال) الهولندية الرياضية عندما سئل تحديدا عن شائعات انضمام اللاعب إلى برشلونة "لا يوجد أي شيء ملموس حتى هذه اللحظة، ولكن شائعات اليوم، ربما تصبح أمرا حقيقيا في الغد".

وأضاف "هناك العديد من الأندية المهتمة بضم دالي، ينبغي علينا الانتظار ومتابعة ما سيحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وقدم دالي بليند أداء لافتا مع منتخب هولندا في المونديال الماضي، كما يعتبر أحد العناصر الهامة في فريق أياكس أمستردام الذي توج بلقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي.

من جهته، أبدى فرانك دي بوير المدير الفني لأياكس تمسكه ببليند في صفوف النادي الهولندي في الموسم المقبل، لاسيما وأن عقده مازال ممتدا حتى عام 2016، ولكن تبدو رغبة اللاعب قوية للغاية في ترك أياكس والانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية العملاقة.