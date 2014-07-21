ابن كريستيانو رونالدو يتساءل: أين أمي

مازال كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، يمارس سياسة إخفاء هوية المرأة التي أنجب منها ابنه كريستيانو جونيور في الولايات المتحدة عام 2010، فيما يحاول البالغ أربعة أعوام من معرفة أمه، ولكن بلا فائدة.

فقد كشفت إلما، شقيقة اللاعب كريستيانو، أن الطفل سأل مرات عديدة عن أمه، فيما أخبرت إلما الصغير أن والدته في الجنة. وقالت إلما: "قلت له في إحدى المرات إن والدته في الجنة – في إشارة إلى أنها متوفاة – بيد أن رونالدو أخبرنا بألا نعيد هذا القول".

وكشفت صحيفة "الميرور" البريطانية، أن الطفل كريستيانو جونيور لم يعد يواصل طرح الأسئلة حول غياب أمه. وكشفت دولوريس أفيرو، والدة كريستيانو رونالدو، ضمن سيرتها الذاتية التي انتشرت مؤخراً، بأن أفضل لاعب في العالم 2013، تعهد بكتم هوية المرأة المجهولة.

وتشير الأنباء إلى أن رونالدو اقترب من الاقتران بإيرينا شيك، عارضة الأزياء الروسية الشهيرة، التي لم تجد مانعاً من تولي ورعاية وتربية الطفل الصغير، الذي يفتقد حنان أمه الحقيقة والتي ربما ستظهر لوسائل الإعلام لاحقاً وتكشف الحقيقة.