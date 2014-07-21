البرازيل.. حفل زواج جماعي بملعب كأس العالم

يستقبل ملعب ماني جارينشيا الوطني في البرازيل الذي استضاف سبع مباريات أثناء نهائيات كأس العالم 2014 حفل زواج جماعي يوم السبت المقبل.

وذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية أن مائة زوج وزوجة سيعقدون قرانهم داخل الملعب في إطار أحد البرامج الحكومية التي ترعاها الأمانة العامة للعدالة وحقوق الإنسان والمواطنة في برازيليا.

وتتضمن مراسم الحفل الكبير المسمى "الأرواح المتماثلة" وضع السجاد الأحمر فوق أرضية الملعب العشبية لمرور الأزواج والزوجات عليه أثناء تفعيل مراسم الزواج، إضافة إلى إهدائهم باقات من الورود وعزف الفرق الموسيقية التي تعاقدت معها الحكومة على نفقاتها من أجل هذا الحفل.

ويشمل البرنامج أيضا تمتع الزوجات بقضاء يوم داخل أحد مراكز التجميل.

يذكر أن ملعب ماني جارينشيا هو أكثر الملاعب ارتفاعا في تكلفة إنشائه من بين جميع الملاعب الأخرى التي استضافت مباريات مونديال البرازيل 2014، حيث تكلف إنشاء وتجهيز هذا الملعب ما يقرب من مليار و400 مليون ريال برازيلي (636 مليونا و600 ألف دولار)، تم توفيرها بالكامل من خزينة الحكومة الإقليمية.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن السلطات البرازيلية تدرس إمكانية خصخصة ملعب ماني جارينشيا في المستقبل القريب.

وتم بناء ملعب ماني جارينشيا الجديد فوق ركام الملعب القديم الذي كان يحمل نفس الاسم بعد أن انهار بعد 36 عاما من إنشائه.

واستضاف الملعب الجديد منذ إعادة افتتاحه في مايو 2013 بعض من مباريات بطولة كأس العالم للقارات في العام الماضي، إضافة إلى مجموعة من مباريات المونديال في العام الحالي.