إيفرا يودع اليونايتد.. ويوقع مع يوفنتوس لمدة عامين

المصدر: لندن - أ ف ب

انتقل الظهير الفرنسي باتريس ايفرا من مانشستر يونايتد الإنجليزي الى يوفنتوس الإيطالي بعقد يمتد لموسمين، وذلك بحسب ما أعلن الناديان اليوم الاثنين.

وكان ايفرا (33 عاما) انضم لمانشستر يونايتد في يناير 2006 قادما من موناكو، وهو توج مع "الشياطين الحمر" بقيادة المدرب الأسطوري الاسكتلندي اليكس فيرغوسون بلقب الدوري الممتاز 5 مرات، وكأس رابطة الأندية المحترفة 3 مرات، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مرة واحدة.

"بعد أن فكرت مليا، اتخذت القرار بأنه حان الوقت بالنسبة لي لكي أترك مانشستر يونايتد".. هذا ما قاله ايفرا القادم من مشاركة جيدة مع منتخب بلاده في مونديال البرازيل 2014 حيث وصل "الديوك" إلى ربع النهائي قبل أن يخرجوا على يد ألمانيا التي توجت لاحقا باللقب.

وأشار ايفرا الذي خاض 273 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى أن قرار الانتقال إلى يوفنتوس كان الأكبر في مسيرته، خصوصا أنه يعشق يونايتد الذي سيبقى في قلبه إلى الأبد.

وذكر يوفنتوس أن صفقة التعاقد مع ايفرا ستكلفه حوالي 1.5 مليون يورو، تضاف إليه مكافأة بقيمة 400 ألف يورو في حال تأهل الفريق إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في نهاية موسم 2014-2015.

ويأتي انتقال ايفرا إلى يوفنتوس رغم قراره بتمديد عقده مع يونايتد منذ أشهر معدودة ولمدة موسم واحد، وذلك بعد تعاقد إدارة النادي مع الواعد لوك شو من ساوثمبتون، ومع قدوم المدرب الهولندي لويس فان غال.