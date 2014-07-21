الفيفا: نتائج "قطر 2022" ستعلن بعد 45 يوماً

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الاثنين إن التحقيقات في قرار منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022 والتي كان من المقرر في البداية ان تكتمل هذا الشهر ستنتهي في سبتمبر المقبل على الأرجح.





وقال بيان صادر عن الفيفا نيابة عن لجنة القيم بالاتحاد الدولي اليوم الاثنين "نتوقع ان نقدم تقريرنا ... بحلول الاسبوع الاول من سبتمبر 2014."



ويقود مايكل جارسيا المدعي العام الامريكي السابق تحقيقا داخليا تجريه لجنة القيم التابعة للفيفا بشأن مزاعم الفساد خلال الفترة التي سبقت التصويت الذي جرى في ديسمبر 2010 والذي منح حق استضافة البطولة لقطر.





وقال جارسيا - والذي بدأ التحقيقات قبل 18 شهرا - في يونيو الماضي إنه يتوقع أن يقدم تقريره بحلول نهاية يوليو.





وعندما تكتمل التحقيقات سيسلم جارسيا تقريره الى القاضي الالماني هانز يواكيم ايكرت المسؤول بلجنة القيم. وفي حال وجود أي فساد يمكن ان تواجه قطر تحديا للحفاظ على شرف استضافة البطولة سواء عن طريق إعادة التصويت او عبر اجراءات اخرى.





وقبل انطلاق كأس العالم بالبرازيل بقليل ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن بعضا من "ملايين الوثائق" التي اطلعت عليها تشير الى تقديم محمد بن همام العضو السابق باللجنة التنفيذية للفيفا لاموال الى مسؤولين للحصول على دعمهم لعرض قطر استضافة كأس العالم.





ونفت قطر اي مزاعم تتعلق بارتكابها مخالفات او تورطها في أي وقائع فساد.

