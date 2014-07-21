رسمياً.. ستيفن جيرارد يعتزل اللعب دولياً

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، إن ستيفن جيرارد، قائد انجلترا، أعلن اعتزاله اللعب الدولي، وكان ظهور جيرارد في نهائيات كأس العالم بالبرازيل الشهر الماضي المرة السادسة التي يمثل فيها اللاعب منتخب انجلترا في بطولة كبيرة، إلا أن مشوار الفريق الذي يقوده روي هودجسون انتهى بخروج انجلترا من دور المجموعات.

وخاض لاعب وسط ليفربول 114 مباراة دولية مع منتخب بلاده عقب ظهوره لأول مرة في المباراة التي فازت فيها انجلترا على أوكرانيا 2-صفر في ويمبلي عام 2000.

وقال اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لموقع الاتحاد الانجليزي على الإنترنت "استمتعت بكل دقيقة مثلت فيها بلادي، وهذا يمثل يوما حزينا بالنسبة لي لأنني أدرك أنه لن يكون بوسعي أن ارتدي قميص منتخب انجلترا ثانية".

وبدا أن جيرارد تأثر بشدة بسبب الإحباط الذي عانى منه منتخب انجلترا، وهو ما بدا بشكل واضح في المباراة التي خسرتها انجلترا 2-1 امام أوروجغواي عندما أساء تقدير ضربة رأس، وهو ما سمح للويس سواريز بتسجيل هدف الفوز قبل النهاية.

وقال جيرارد إن أحد أسباب اعتزاله اللعب الدولي هو لضمان استمراره في اللعب عند أفضل مستوى مع ليفربول.

وأضاف جيرارد "أود في البداية أن أشكر عائلتي وأصدقائي بسبب دعمهم لي على مدار مسيرتي مع منتخب انجلترا".

وتابع "أود أيضا أن أشكر جميع من أسهم في مسيرتي الدولية بدءا من مدربي منتخب انجلترا الذين لعبت تحت قيادتهم، ومرورا بطاقم العمل في الاتحاد الانجليزي، وانتهاء بالطبع بكافة اللاعبين الذين كنت محظوظا باللعب إلى جوارهم".

وقال جيرارد "كان المشجعون تحديدا في غاية الروعة وكانت آخر جهودهم في البرازيل عندما ذهبوا خلف الفريق على الرغم من النتائج المحبطة التي تحققت." وأضاف "أود خصوصا أن أشكر روي (هودجسون) لأنه منحني بداية شارة القيادة منذ أن تولى المهمة وبشكل دائم، وهو ما جعلني أكثر شخص يشعر بالفخر في البلاد كما أنه سمح لي بتحقيق حلم الطفولة".

وتابع "كان في غاية التفهم على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وهو رجل أعتز كثيرا بمعرفته." وقال جيرارد "كان هذا قرارا في غاية الصعوبة وواحد من أصعب القرارات التي اتخذتها على مدار مسيرتي. تعذبت بسبب هذا القرار منذ العودة من البرازيل، وتحدثت إلى عائلتي وأصدقائي وجميع المقربين مني في الرياضة قبل أن أصل إلى هذه النقطة".

وأضاف "الأكثر أهمية هو أن بريندان (رودجرز مدرب ليفربول) كان رائعا ويجب أن أركز بكل وضوح على النواحي البدنية بقدر الإمكان لضمان تقديمي لكل ما لدي عندما أنزل إلى الملعب".

وتابع "يأتي هذا القرار لضمان استمراري في اللعب عند أعلى مستوى وتقديم كل ما جعبتي مع ليفربول. أعتقد أن هذا هو القرار المناسب كما أن عودة ليفربول للعب في دوري أبطال أوروبا مثل عنصرا مهما في قراري".

وقال هودجسون لموقع الاتحاد الانجليزي "على الرغم من شعوري بالإحباط بسبب هذا القرار فإنه بوسعي أن أتفهم بشكل كامل موقف ستيفن جيرارد وليس لدي أي سبب للشكوى بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي أداها لبلاده".

وأضاف "كان يجب أن أحترم أمنياته التي أوضحها لي خلال مناقشتنا وحجم الأفكار والاعتبارات التي أبداها لي عند اتخاذ هذا القرار".

وتابع "إنه شخصية مميزة ولاعب كرة قدم رائع كنا نشعر بالسعادة لرؤيته وهو يرتدي قميص منتخب انجلترا دوما".

واستطرد "ليس من قبيل الصدفة أن يصل لاعب لمثل هذا الرقم المذهل.. 114 مباراة دولية. إنه يحمل دلالة على موهبته الرائعة والمصحوبة برغبة وتصميم كبيرين للوصول لاعلى المستويات."وقال هودجسون "لم يكن لاعبا يدفع الجماهير للوقوف على أطراف أصابعها بسبب لمحاته العبقرية فحسب، بل كان قائدا رائعا ونموذجا متفردا للجميع وكنت محظوظا للتعامل معه".

وأضاف "سنفتقد لقدراته القيادية مع تطلعنا لمسيرة التصفيات (بطولة أوروبا 2016) في ظل وجود مجموعة شابة من اللاعبين".

وتولى جيرارد شارة قيادة منتخب انجلترا 38 مرة، وسجل 21 هدفا مع منتخب بلاده، وهو ثالث أكثر لاعب مشاركة مع منتخب انجلترا على مر العصور عقب بيتر شيلتون الذي خاض 125 مباراة، وديفيد بيكام الذي خاض 115 مباراة. وقال الاتحاد الانجليزي إن جيرارد سيواصل علاقته القوية مع الاتحاد وسيلعب "دورا بارزا كسفير للاتحاد".