نيغريدو يغيب عن السيتي بسبب كسر في القدم

سيغيب ألفارو نيغريدو، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن بداية الموسم الجديد، وسيبتعد لعدة أسابيع بعد إصابته بكسر في القدم في مباراة استعدادية ضد نادي هارتس في ادنبره، يوم الجمعة الماضي.

وقال اللاعب الدولي الإسباني البالغ (28 عاماً)، اليوم الاثنين، إنه أصيب بكسر في مشط القدم اليمنى، وكتب نيغريدو في حسابه على موقع "انستغرام": "أردت أن أبلغكم أنه سيكون من الصعب علي المشاركة في مباريات في الشهور القليلة المقبلة بعد إصابتي بكسر في مشط القدم، وسوف أبتعد لعدة أشهر"، وأضاف "سأعود أقوى من السابق، سأعود برغبة أكبر في الانتصار".

وأشارت تقارير إعلامية إلى رغبة ريال مدريد شراء نيغريدو من الفريق الإنجليزي لتدعيم صفوفه الأمامية، خصوصاً مع الاعتماد الكامل على الفرنسي كريم بنزيمة، فيما اقترب الفريق الإسباني من شراء الكولومبي رودريغيز، صانع ألعاب موناكو الفرنسي.