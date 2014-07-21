نيمار: لا أفهم كيف سجلت ألمانيا 7 أهداف في البرازيل

أكد النجم البرازيلي نيمار أن منتخب بلاده كافح لتحقيق المجد في مونديال 2014، لكن بلدانا أخرى تفوقت عليه، وسيكون على فريقه اللحاق بها مستقبلا.

وفي مقابلة خاصة مع شبكة التلفزيون "غلوبو" البرازيلية، الأحد، رأى نيمار أن "كرة القدم البرازيلية تراجعت، وهي باتت خلف ألمانيا وإسبانيا". وأضاف: "انزلقنا إلى الخلف، وعلينا أن نكون رجالا ونقر بذلك".

ولفت نيمار إلى أن البرازيل استأهلت علامة سبعة على عشرة في أفضل الأحوال لأدائها في المونديال الذي شهد في نهاياته صدمة الخسارة 1-7 أمام ألمانيا في نصف النهائي.

ولدى سؤاله عن أسباب الفشل البرازيلي، أجاب نجم برشلونة الإسباني أن هناك أمورا لا يمكن تفسيرها بكل بساطة. وعن الهزيمة الكبرى أمام الألمان قال: "لم تكن هناك أخطاء محددة ارتكبها السيليساو، لكني لست شخصا ضليعا إلى حد بعيد في الأمور التكيتيكية".

ورفض نيمار (22 عاما) إلقاء اللوم على المدرب لويز فيليبي سكولاري الذي استقال بعد انتهاء كأس العالم، مشيرا إلى أن "الفريق كان يتدرب دائما، وقد أعطينا كل ما لدينا". لكنه أشار إلى أن كثافة التدريب في البرازيل قد تكون أقل مما هي عليه في أوروبا.

وأكد النجم الشاب أنه سيسعى لتحقيق حلمه بالفوز بكأس العالم بعد أربع سنوات في مونديال روسيا 2018.