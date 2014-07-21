"أم إتش 17" تخيف الدنماركيين من اللعب في أوكرانيا

أيد الاتحاد الدنماركي لكرة القدم مساعي فريق كوبنهاجن لنقل مباراته أمام دنيبرو دنيبروبتروفسك الأوكراني في تصفيات دوري ابطال اوروبا هذا الشهر إلى ملعب محايد عقب تحطم طائرة ماليزية فوق اوكرانيا.





وقتل 298 شخصا ما بين ركاب وطاقم الطائرة عندما تحطمت الطائرة التي كانت في رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 17 يوليو الجاري.





وفي اليوم ذاته أصدر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بيانا قال فيه انه سيتم ابعاد الاندية الروسية عن مواجهة نظيراتها الأوكرانية ضمن قرعة الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال اوروبا بسبب الصراع في أوكرانيا.





وكانت القرعة قد أوقعت فريق كوبنهاجن في مواجهة دنيبرو دنيبروبتروفسك، وستقام مباراة الذهاب في اوكرانيا في 29 يوليو الجاري ولكن وبسبب الوضع الامني طلب فريق كوبنهاجن والاتحاد الدنماركي أن يتم نقل المباراة الى ملعب محايد.





وقال جيسبر مولر رئيس الاتحاد الدنماركي في بيان اليوم الاثنين "نؤيد فريق كوبنهاجن بنسبة 100 في المئة في مطالبه ولا يوجد شك أن الاتحاد قلق بشدة من إمكانية ارسال الاتحاد الاوروبي للعبة لفريق دنماركي إلى بلد ومنطقة يتوجه اليها عدد قليل من الرحلات الجوية."





وعبر مولر عن دهشته من خطط الاتحاد الاوروبي للعبة في المضي قدما في إقامة المباراة في اوكرانيا.





وأضاف "يأتي هذا على الرغم من عدة مطالبات من الاتحاد الدنماركي وفريق كوبنهاجن وحقيقة تتمثل في دعوات وزارة الخارجية الدنمركية بأن تلك المنطقة غير مستقرة ونصائحها بعدم السفر إلى شبه جزيرة

القرم وشرق أوكرانيا."



