الفرنسي ريمي يعوّض سواريز في مقدمة ليفربول

المصدر: لندن - د ب أ

توصل نادي ليفربول وصيف الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لاتفاق مع كوينز بارك رينجرز لشراء المهاجم الفرنسي لويك ريمي مقابل 5،8 مليون جنيه استرليني.

واتفق ليفربول على دفع الشرط الجزائي في عقد ريمي /27 عاما/ والذي قضى الموسم الماضي معارا لنيوكاسل يونايتد، وسجل 14 هدفا.

ومن المتوقع أن ينضم المهاجم الفرنسي لمعسكر ليفربول في الولايات المتحدة من أجل الخضوع للفحوص الطبية ومناقشة البنود الشخصية للعقد.

وشارك ريمي مع المنتخب الفرنسي في مونديال البرازيل، قبل خروج الديوك من دور الثمانية.

وتحاول الإدارة الحمراء تعزيز صفوفها بعد رحيل لويس سواريز الى برشلونة، كما أن هناك أنباء صحفية كبري في إنجلترا تتحدث عن قدوم البلجكيي أوريجون إلى صفوف الفريق الشمالي.