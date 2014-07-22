باللحظة الأخيرة.. تشافي يقرر البقاء في صفوف برشلونة

قرر تشافي هيرنانديز البقاء في صفوف برشلونة بشكل مفاجئ، بعد أن كان مقرراً إعلان رحيله عن صفوف نادي طفولته اليوم، لكنه فضل الاستمرار بعد لقاء لويس إنريكي، مدرب الفريق الجديد، وجوزيه ماريا بارتيمو، رئيس النادي الكتالوني.

ووفقاً للصحف الكتالونية، فإن صانع الألعاب الماهر كان على وشك الانتقال الى نيويورك سيتي الأميركي، وذلك وفقاً لتسريبات مقربين منه، لكنه أجل اتخاذ القرار حتى يناير المقبل على أقرب تقدير، كون الدوري المحلي في أميركا يبدأ في شهر مارس من العام المقبل، مع وجود تأكيدات أن هيرنانديز سيبقى حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحف الكتالونية إلى أن إنريكي أكد أهمية تشافي هيرنانديز في المرحلة الجديدة، والتي تشهد تغييرات كبيرة في صفوف الفريق، وكونه القائد الوحيد الذي بقي بعد رحيل فيكتور فالديز واعتزال كارليس بويول نهاية الموسم الماضي.

ويتقاضى تشافي أكبر أجر سنوي في مسيرته الرياضية الممتدة لـ16 عاماً مع برشلونة، وهو الأمر الذي كان عائقاً في مسألة انتقاله الى الدوري الأميركي، حيث قدم نيويورك سيتي 6 ملايين يورو، وهو نصف ما يتقاضاه اللاعب حالياً مع ناديه.

ويعتبر تشافي أكثر اللاعبين تحقيقاً للبطولات في إسبانيا، حيث حمل 25 لقباً، منها كأس العالم وبطولتي أمم اوروبا، و22 بطولة رسمية مع برشلونة.