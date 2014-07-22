برانديلي: بالوتيلي فقد اتصاله بالواقع

ينفي تشيزاري برانديلي، مدرب إيطاليا السابق، وجود مشاكل بينه وبين ماريو بالوتيلي أثناء مباريات كأس العالم، لكنه يشير بذات الوقت إلى فقدان المهاجم الأسمر لـ"الاتصال بالواقع".

ويقول برانديلي، الذي رحل إلى تركيا لتدريب غلطة سراي، خلفاً لمواطنه مانشيني: "ماريو بالأساس شخص جيد، وليس سيئاً كما يظنه البعض"، ويتابع: "مشكلته الكبرى أنه يعيش في مكان بعيداً عن الواقع، وبما أنه ما زال صغيراً عليه التعلم من تجربة كأس العالم والاستفادة منها مستقبلاً".

وقرر برانديلي التخلي عن منصبه بعد فشله بالتأهل إلى الدور الثاني عقب هزيمتين مفاجئتين أمام كوستاريكا والأورغواي، ويقول: "كنت أفكر كثيراً أثناء البطولة حول النجاح والفشل، لكني كنت مطمئناً للقرار الذي سأتخذه لأن هذه حياتنا المهنية، تمر بصعود وانخفاض" وأردف: "تعرضت لهجوم مفاجئ من الإعلام والجماهير، وحقيقة لم يكن عادلاً، لا أريد أن أنصب نفسي ضحية.. ليس لدي الحق بذلك".