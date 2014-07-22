بلاتر يشعر بالأسى حيال الوضع في غزة

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جوزيف بلاتر عن قلقه حيال الوضع في غزة، وذلك خلال استقباله رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل رجوب اليوم الثلاثاء في مقر فيفا بزيوريخ.

"أنا قلق جدا حيال الوضع في المنطقة. نشعر بالأسى لمعرفة أن أناسا من مجتمع كرة القدم قد قتلوا"، هذا ما قاله بلاتر تعليقا على الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم جوي وبري من قبل الجيش الإسرائيلي، ذهب ضحيته حتى الآن أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى.

وأضاف بلاتر "الاتحاد الدولي وأنا شخصيا نشجب هذا الوضع وأي شكل من أشكال العنف. أتحدى مجتمع كرة القدم في كأس العالم لتقديم رسالة سلام في جميع المباريات الـ64. ونحن متحدون في أملنا بتحقيق السلام في هذه المنطقة والعالم بأجمعه".

واستغل رجوب تواجده في لوزان من أجل حضور اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية لكي يقوم بزيارة مجاملة لبلاتر، وهو قال بعدها: "أنا أقدر التزام رئيس فيفا بالتطوير والاستثمار في كرة القدم في فلسطين، على الرغم من الصعوبات التي نواجهها. نؤمن بضرورة أن تبقى كرة القدم وسيلة لبناء الجسور بين الناس".

وتابع "أشعر بحزن شديد بسبب فقدان حياة الفلسطينيين في الصراع الحالي لكنني ما زلت متفائلا بأن السلام سيسود في الشرق الأوسط وأن الشعب الفلسطيني سوف يحقق حلمنا بدولة مستقلة ذات سيادة جنبا إلى جنب مع جيراننا، بما في ذلك دولة إسرائيل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وسبق لفيفا أن حاول في سبتمبر الماضي أن يجمع بين الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي للعبة، لكن الاجتماع لم يفض عن نتيجة في ما يتعلق بتوقيع اتفاق بينهما لتحسين وضع كرة القدم في فلسطين.

فبعد ثلاثة أسابيع على لقائهم الأول برعاية الاتحاد الدولي على الأراضي السويسرية، اجتمع رجوب ونظيره الإسرائيلي أفي لوزون في مقر فيفا في زيوريخ من دون الاتفاق على بروتوكول بينهما.

وشكل بلاتر مجموعة عمل لإيجاد أرضية مشتركة بين الطرفين أوائل يوليو الماضي في أعقاب التفويض الذي أوكل إليه من قبل الجمعية العمومية لفيفا.